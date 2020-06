Le Burundi s'interroge sur son avenir après la mort de Pierre Nkurunziza

France 24 • 10/06/2020 à 22:59

Au Burundi, au lendemain de l'annonce de la mort de Pierre Nkurunziza, les drapeaux en berne et l'heure est au recueillement. Ses fidèles lieutenants et ses partisans pleurent sa disparition. Ses opposants, eux, sont plus critiques. Reportage au Burundi dans cette édition.

En Côte d'Ivoire, à moins de quatre mois de l'élection présidentielle, les Ivoiriens sont appelés à s'inscrire sur les listes électorales dans 11 0000 centres d'enrôlement répartis à travers le pays. Plus de 5 millions d'Ivoiriens en âge de voter ne sont pas encore inscrits. Nous serons à Abidjan.