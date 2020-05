La propagation du coronavirus s'accélère en Amérique latine : près de 800 000 cas

France 24 • 27/05/2020 à 12:21

L'Amérique latine et les Caraïbes comptent désormais 774.767 cas officiels de contaminations au nouveau coronavirus et plus de 41.600 morts, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. Les explications de Gaspard Estrada, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes