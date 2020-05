"La 25ème heure" : des salles de cinéma virtuelles

France 24 • 27/05/2020 à 12:55

Avec la fermeture des cinémas pour se protéger du Covid-19, le secteur doit inventer de nouvelles façons de faire découvrir les films au public, comme nous l'explique Thomas Baurez. La société "La 25e Heure", a ainsi mis en place une salle de cinéma virtuelle ! Via leur site, les spectateurs peuvent se connecter à la salle de cinéma la plus proche de chez eux et assister aux films depuis leur domicile. Egalement au programme de cette émission, l'angoissant confinement de Jesse Eisenberg dans "Vivarium" et des classiques à retrouver gratuitement sur la plateforme "Mk2 Curiosity"