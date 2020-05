L'inquiétude dans les favelas de Rio face à la propagation du Covid-19

France 24 • 27/05/2020 à 09:10

À l'heure où le Brésil vient de passer la barre des 22 000 morts, la situation tant redoutée par les quartiers les plus pauvres s'empire de façon alarmante. Dans les favelas, où la densité de population est plus élevée et où l'isolement social est plus difficile, les cas se multiplient, plus jeunes que la moyenne des victimes, et plus gravement touchés par le virus mortel. Reportage de Fanny Lothaire et Laura Damase