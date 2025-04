information fournie par AFP Video • 09/04/2025 à 11:15

Au moins 98 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans l'effondrement dans la nuit lundi à mardi à Saint-Domingue du toit d'une discothèque où se produisait la star du merengue Rubby Pérez, qui a également perdu la vie. Environ 400 sauveteurs ont été déployés sur place, ont assuré les autorités. Les médias locaux estiment qu'entre 500 et 1.000 personnes se trouvaient au moment du drame au Jet Set, un établissement de la capitale dominicaine très prisé des noctambules.