Kenya: la police disperse des manifestants avec des canons à eau à Nairobi

information fournie par AFP Video • 25/06/2025 à 13:04

La police kényane déploie des canons à eau et pulvérise de l'eau teintée en rose dans la capitale Nairobi, alors que des milliers de Kényans sont de retour dans les rues, en mémoire des plus de 60 personnes tuées lors des manifestations historiques conduites un an plus tôt. IMAGES