Jean-Rémy Ogoula Latif : "Les artistes et danseurs africains sont en mode résilience"

France 24 • 13/07/2020 à 10:01

Notre invité cette semaine est Jean-Rémy Ogoula Latif, directeur artistique, de "Créativité Africaine de l'Excellence" (CAE Culture Prod). Acteur incontournable de la scène de la danse et du spectacle au Gabon, il nous parle des chantiers et des défis à relever dans le domaine de la danse et de la chorégraphie en Afrique. Il a aussi participé à WAN Dance, un événement qui rassemble près de 200 danseurs et chorégraphes du continent et de la diaspora, des jeunes talents aux artistes reconnus.