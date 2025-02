information fournie par France 24 • 20/02/2025 à 15:33

Le réalisateur malien Souleymane Cissé, monument du cinéma africain, s'est éteint à Bamako, à l'âge de 84 ans. Il fut le premier réalisateur d'Afrique subsaharienne à être primé au Festival de Cannes pour un long métrage. Fatimata Wane et Thomas Baurez lui rendent hommage et célèbrent l'homme et le cinéaste disparu.