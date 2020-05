Génocide des Tutsi au Rwanda : les recherches de dépouilles se poursuivent

La cour d'appel de Paris a refusé mercredi de remettre en liberté Félicien Kabuga, accusé d'être le "financier" du génocide au Rwanda, le temps d'examiner la question de sa remise à la justice internationale qu'il refuse. Et justement 26 ans après le génocide le traumatisme est toujours très présent au Rwanda. Les Nations-Unies estiment que le génocide a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Les autorités continuent de poursuivre les génocidaires à travers le monde et continuent à rechercher les corps des victimes enfouis dans des fosses communes...Reportage signé Simon Wholfart.