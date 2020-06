Génocide au Rwanda : feu vert à la remise de Félicien Kabuga à la justice internationale

France 24 • 03/06/2020 à 22:35

A la une du Journal de l'Afrique ce mercredi, la cour d'appel de Paris a émis un avis favorable à la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, le "financier" présumé du génocide au Rwanda et qui tente par tous les moyens d'être jugé en France après plus de 25 ans de cavale. Sa défense a aussitôt annoncé saisir la Cour de cassation, qui aura deux mois pour se prononcer. Vous entendrez la réaction de Richard Gisagara, avocat de la Rwanda Community Association of France.