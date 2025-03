Finfluenceurs : ils ne vous veulent pas (que) du bien

information fournie par BoursoBank • 20/03/2025 à 15:38

Faire fortune dans les cryptos ? Dans des parkings ou surperformer les marchés boursiers depuis votre canapé ? Vous les avez forcément vues ces annonces alléchantes sur les réseaux sociaux qui vous promettent de faire fortune dans l'année moyennant de payer 1500 euros leur formation. Spoiler : la seule personne que vous enrichissez, c'est eux ! Parce que l'éducation financière ça commence par du bon sens et de la prudence (même dès le plus jeune âge), on va vous apprendre à repérer les différents types d'arnaques.

Intervenants :

Jeanne Le Mélinaire, CEO de Iziwup

Amelie Parisot, responsable autonomie et expérience clients, BoursoBank

Animation :

Laurent Grassin, directeur médias BoursoBank

Cette année, la «Global Money Week», semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 17 au 22 mars. Le thème de cette 13ème édition est « ne suis pas n'importe qui pour tes finances, privilégie la vigilance ». A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.

