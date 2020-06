Faut-il déboulonner les statues des personnalités du passé esclavagiste et colonialiste ?

France 24 • 11/06/2020 à 19:07

"Il n'est pas concevable de supprimer les traces du passé. Sans preuves, les #fakenews et le révisionnisme va gagner." Faut-il déboulonner les statues des personnalités du passé esclavagiste et colonialiste ? On en parle avec l'historien Pascal Blanchard #Colomb #Leopold