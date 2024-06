En Ukraine, le football au service de l’effort de guerre

information fournie par France 24 • 22/06/2024 à 11:22

Le football en Ukraine est étroitement lié à l’effort de guerre depuis 2014. À l’époque, les groupes de supporters, particulièrement à l'est du pays, ont adopté un ton pro-ukrainien affirmé, et nombreux sont ceux qui ont rejoint les bataillons volontaires. Aujourd'hui, les fans et les joueurs restent très actifs dans les activités de levée de fonds pour soutenir l'armée, et chaque victoire de l'équipe nationale est une source de joie et d'espoir pour eux. Reportage à Kharkiv de Gulliver Cragg, Illia Dyadik, Denys Denysov et Adrien Sarlat.