En route vers le Wan Show 2.0, concert virtuel contre le Covid-19, parrainé par Youssou N'dour

France 24 • 18/05/2020 à 13:01

À l'Affiche accueille le légendaire Youssou N'dour, parrain du Wan Show 2.0, un concert virtuel réunissant le 25 mai prochain plus d'une centaine d'artistes parmi les plus prestigieux d'Afrique et de sa diaspora. Tiken Jah Fakoly, impliqué dans le projet, revient également pour nous sur son engagement contre le coronavirus. Enfin, le promoteur Yves de Mbella nous donne des nouvelles de l'actualité ivoirienne, avant que nous partions découvrir l'univers musical de la chanteuse mauricienne Lynsy Bacbotte.