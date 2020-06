En Libye, les forces pro-GNA disent contrôler Tripoli et sa banlieue

France 24 • 04/06/2020 à 13:25

Les forces du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) ont affirmé jeudi 4 juin avoir désormais le contrôle de toute la capitale Tripoli et de sa banlieue, où ont lieu depuis plus d'un an de violents combats contre les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen.