En Italie, les mafias profitent de la crise du Covid-19

France 24 • 28/05/2020 à 17:32

Alors que l'Italie commence à sentir l'impact de la crise du coronavirus sur son économie, la criminalité organisée profite de la situation pour étendre son emprise dans le pays. Sa stratégie est double : se saisir d'entreprises et activités commerciales proches de la faillite, afin de recycler l'argent sale, et gagner la bataille de l'opinion en distribuant des aides et des prêts aux familles en difficulté. Reportage de nos correspondants à Palerme, en Sicile, et à Naples.