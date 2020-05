En France, l'Insee prévoit une chute "d'environ 20 %" du PIB au deuxième trimestre

France 24 • 27/05/2020 à 11:56

L'activité redémarre "prudemment" en France depuis le début du déconfinement, a indiqué mercredi l'Insee, qui prévoit une chute du PIB "d'environ 20 %" au deuxième trimestre, et de plus de 8 % sur l'ensemble de l'année. Il s'agirait alors "de la plus importante récession depuis la création des comptes nationaux en 1948".