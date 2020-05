En Afghanistan, les humanitaires mobilisés dans la lutte contre le coronavirus

France 24 • 28/05/2020 à 10:51

Une catastrophe humanitaire sans précédent se prépare en Afghanistan, s'alarment plusieurs ONG internationales et locales. Le coronavirus se répand rapidement dans le pays en guerre, qui souffre d'un système de santé extrêmement fragile. Les organisations humanitaires ont dû s'adapter à la situation sanitaire, mais sont plus que jamais mobilisées pour aider les plus démunis dans les zones où l'accès aux soins et à l'information est très réduit.