Émeutes aux États-Unis : violences, à qui la faute ?

France 24 • 01/06/2020 à 21:40

Jusqu'où s'étendra la contestation qui secoue un peu plus chaque nuit les États-Unis ? Après la mort de George Floyd, un afro-Américain de 46 ans tué il y a une semaine jour pour jour lors d'une intervention policière à Minneapolis, les émeutes gagnent de plus en plus de villes jusqu'à la capitale fédérale - Washington - où la police a dû intervenir pour disperser des manifestants réunis devant la Maison Blanche ce dimanche. Un mouvement qui s'étend également à plusieurs capitales à travers le monde... Vent de révolte face aux discriminations : à qui la faute ?