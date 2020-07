France 24 • 01/07/2020 à 09:55

L'Allemagne prend ce mercredi la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois. Entre plan de relance, budget pluriannuel, Brexit ou encore relations commerciales avec la Chine et les Etats-Unis, rarement le semestre qui s'annonce n'aura été aussi chargé et important pour l'Union européenne.