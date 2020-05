Denis Sassou-Nguesso : "Nous avons observé une remontée de l'épidémie de Covid-19 au Congo"

France 24 • 07/05/2020 à 14:48

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, revient sur la pandémie de Covid-19 dans son pays, ainsi que sur traitement controversé mis au point à Madagascar issu de la pharmacopée traditionnelle que le Congo compte utiliser. Il s'exprime également sur les conséquences économiques de la crise sanitaire et demande jusqu'à "500 millions de dollars" d'aide du FMI. Enfin, il exclut de libérer les opposants Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa pour raisons sanitaires et humanitaires.