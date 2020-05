France 24 • 06/05/2020 à 21:17

En Europe, continent le plus touché par le coronavirus, de nombreux pays entament leur déconfinement et désormais chacun se scrute.

Éventuelle décrue des admissions aux urgences ou au contraire tout ce qui pourrait ressembler aux prémices d'une deuxième vague, à mesure qu'on cherche à revenir au monde d'avant, on redoute les faux pas.

Déconfinement : le monde aux aguets ?