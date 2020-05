Déconfinement en France : une attestation employeur pour prendre les transports

France 24 • 07/05/2020 à 11:13

La région Ile-de-France a signé avec l'Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports, une charte visant à lisser les heures de pointe dans les transports et à maintenir au maximum le télétravail dans les entreprises, a annoncé Valérie Pécresse. Elle prévoit le maintien d'une "attestation employeur" indiquant pour chaque salarié les horaires auxquels il est autorisé à rejoindre son lieu de travail, et qui devra être produite, sur leur demande, aux agents de contrôle.