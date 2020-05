Déconfinement en France : le casse-tête de la rentrée des classes

France 24 • 11/05/2020 à 11:12

À partir du 11 mai, les écoles rouvriront dans toute la France. Ces derniers jours, les mairies et les enseignants s'activent pour préparer le retour des enfants. Une reprise progressive et à effectif réduit qui soulève interrogations et inquiétudes. Reportages à Lunéville, ville de 20 000 habitants, dans l'Est de la France.