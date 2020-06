Déconfinement en France : ces Parisiens qui ne veulent plus rentrer

France 24 • 04/06/2020 à 16:01

Les Sables d'Olonne est la destination par excellence de la côte Atlantique pour les sports de glisse, courses à la voile et une certaine douceur de vivre. La ville grossit de 50 000 à 250 000 habitants chaque été. Les parisiens et habitants de la région parisienne sont les touristes les plus nombreux de la station balnéaire. Le confinement, le travail à distance a fait naître chez eux une nouvelle tendance : l'installation définitive dans cette petite ville située pourtant à plus de 4 heures de la capitale. Un reportage d'Alexandra Renard.