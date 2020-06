Déconfinement en Europe : le Portugal prépare sa saison touristique

France 24 • 11/06/2020 à 11:35

Un français sur dix se dit prêt à aller passer ses vacances à l'étranger cet été après le déconfinement. Et pourquoi pas au Portugal ? Ce pays qui fait figure de bon élève dans sa gestion de la crise sanitaire du #Covid-19, et mise sur cette image pour attirer touristes et voyageurs.