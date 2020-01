De Rome à Amboise, le périple légendaire de Léonard de Vinci

France 24 • 24/01/2020 à 18:17

Il incarne incontestablement le génie universel et humaniste de la Renaissance. Trois ans avant sa mort, le 2 mai 1519, Léonard de Vinci traverse les Alpes à l'invitation du roi François 1er. Emportant avec lui ses toiles iconiques, comme le célébrissime portrait de Mona Lisa surnommé la Joconde, il voyage à dos de mulets depuis Rome jusqu'Amboise, en France, dans le Val de Loire. Un périple de plus de 2--000 kilomètres devenu légendaire, et que nous vous proposons de retracer en partie.