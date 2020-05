Crise sanitaire : y a-t-il eu des ratés dans la gestion gouvernementale ?

France 24 • 22/05/2020 à 09:43

Le président Emmanuel Macron a déclaré "l'épidémie n'est pas derrière nous" : la France est, certes, sortie du confinement, mais la stratégie est lente et prudente. Cette pandémie a révélé que l'hôpital, même s'il a tenu le choc, a besoin d'être réformé d'urgence. Cette crise sanitaire promet, par ailleurs, de générer une crise économique et sociale. L'exécutif a-t-il tardé à mesurer l'ampleur du problème ? Des erreurs ont-elles été commises ? Comment sortir de cette crise ? Roselyne Febvre en débat avec Jean-Marie Colombani, Frédéric Dabi et Virginie Le Guay.