Covid-19 : MSF au secours des plus précaires, une première en France

France 24 • 15/05/2020 à 16:27

Comment se prémunir contre le Covid-19 lorsqu'on vit dans la rue ou dans un centre d'urgence ? Alors que bon nombre d'associations humanitaires et de médecins libéraux ont fermé leurs portes, pandémie oblige, la situation des SDF, des migrants et de tous ceux qui vivent en grande précarité dans des camps informels, des squats ou encore des hébergements collectifs bondés représente un casse-tête sanitaire et social. En France, les humanitaires de Médecins Sans Frontières ont été appelés à la rescousse. Une première dans l'histoire de l'ONG.