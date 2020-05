Covid-19 en France : Derniers préparatifs avant la réouverture des commerces

France 24 • 08/05/2020 à 10:59

"Lundi prochain sera le premier jour d'une phase nouvelle, d'un redémarrage de la vie sociale, ce ne sera pas une vie totalement normale, l'ensemble des membres du gouvernement qui s'est exprimé aujourd'hui l'a dit clairement, mais ce sera le début de cette nouvelle phase, a dit le Premier ministre, en conclusion de l'intervention de ses ministres. Elle demandera de la part de chacun des Françaises et des Français de la discipline et de la responsabilité. Le 11 mai, bien entendu, mais aussi le 12, le 13 et tous les jours suivants, c'est dans la durée que nous réussirons à maîtriser la circulation du virus et l'épidémie."