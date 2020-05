Covid-19 en Allemagne : un déconfinement progressif et prudent se poursuit

France 24 • 04/05/2020 à 13:20

En Allemagne, les écoles rouvrent progressivement dans certains Länder. Les coiffeurs lèvent le rideau, de même que les lieux de cultes et musées. Lieux culturels, bars et restaurants (sauf pour les livraisons à domicile), aires de jeu et terrains de sports demeurent fermés.