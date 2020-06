Covid-19 : écoles, cinémas, municipales... la phase 3 du déconfinement en France

France 24 • 22/06/2020 à 12:39

La France entame sa troisième phase de déconfinement lundi 22 juin, à quelques jours du second tour des élections municipales. L'exécutif a annoncé un retour obligatoire dans les crèches, écoles et collèges, en même temps que la réouverture de nombreux musées et des cinémas. Le point sur les implications de ces nouvelles mesures, notamment l'impact sur l'industrie culturelle, un secteur extrêmement touché par la crise liée au coronavirus.