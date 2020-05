Covid-19 : déconfinement progressif et partiel à Lagos et Abuja

France 24 • 04/05/2020 à 21:57

Le déconfinement progressif et partiel a commencé dans les deux plus grandes villes du Nigéria. A Abuja la capitale, ce sont les administrations et les banques qui ont repris ce lundi, souvent prises d'assaut par les habitants. Au Sénégal le risque de contamination est élevé en ce mois de Ramadan. A Dakar devant les boulangeries-pâtisseries les files d'attente s'allongent avant la rupture du jeûne. La distanciation sociale est rarement respectée.