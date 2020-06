Covid-19 : de lourdes conséquences économiques en France

France 24 • 02/06/2020 à 11:05

L'économie française, lourdement pénalisée par les restrictions visant à endiguer la crise sanitaire liée au coronavirus, devrait se contracter de 11% cette année et le plus dur reste à venir, a prévenu mardi le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire. Les explications de notre invité Sébastien Jean, économiste et directeur du CEPII.