Covid-19 : ce qu'il faut savoir sur le plan de relance européen de 750 milliards d'euros

France 24 • 27/05/2020 à 17:48

Le premier grand emprunt européen de l'histoire, de nouvelles taxes pour le rembourser, un cocktail de dons et de prêts octroyés sous conditions dont l'Espagne et l'Italie seront les principaux bénéficiaires... Les explications de Rémi Bourgeot économiste et chercheur associé à l'IRIS.