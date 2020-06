Covid-19 au Pérou : plus de 5 000 morts, l'oxygène est devenue une denrée rare

France 24 • 09/06/2020 à 10:56

Le Pérou, second pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie de coronavirus derrière le Brésil, fait face à une pénurie d'oxygène médical, a reconnu samedi le ministère de la Santé. Les 9.500 malades hospitalisés dans le pays ont conduit le système hospitalier péruvien au bord de l'effondrement, notamment à cause du manque d'oxygène, qui a été décrété jeudi "ressource stratégique" par les autorités.