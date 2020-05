Coronavirus et contact tracing : comment briser la chaîne de transmission du virus ?

France 24 • 18/05/2020 à 12:36

Le #déconfinement se poursuit dans plusieurs pays en Europe, et le parlement français s'apprête à se prononcer sur l'adoption ou non de #Stop_COVID, une application de contact tracing. Pendant ce temps, les entrepreneurs comme Paul Duan prennent des initiatives et misent sur le respect de la vie privée. Il propose une solution simple pour répondre à une question qui l'est tout autant : comment briser la chaîne de transmission du #coronavirus ?