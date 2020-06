Coronavirus en Afrique : plus de 200 000 cas confirmés, près de 7000 morts à déplorer

France 24 • 17/06/2020 à 22:42

Ce chiffre qui inquiète sur le continent : Plus de 200 000 cas confirmés de Covid-19. Le virus a tué près de 7 000 personnes sur le continent, un bilan avancé par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le Docteur Michel Yao, responsable des opérations d'urgence de l'OMS en Afrique, est l'invité de ce journal.