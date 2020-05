Coronavirus au Brésil : les habitants des favelas très durement touchés par le COVID-19

France 24 • 28/05/2020 à 11:32

Au #Brésil, les habitants des favelas sont les premiers à subir l'épidémie de #coronavirus dans le pays. Absence d'hygiène, de couverture santé ou d'accès aux soins : lorsque le #COVID19 frappe, difficile d'y échapper. Dans ces bidonvilles, les cas se multiplient et inquiètent : ils sont plus jeunes, et plus gravement touchés