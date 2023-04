Bourso-Campus : Pourquoi les épargnants disent oui à la SCPI

information fournie par Boursorama • 07/04/2023 à 11:37

L'investissement immobilier continue d'avoir les faveurs des épargnants français pour son caractère de valeur refuge en période de crise. Toutefois, avec la montée de l'inflation, la pression du taux d'usure et des banques devenues plus restrictives, il est moins facile de concrétiser un investissement en direct. C'est la raison pour laquelle, de nombreux investisseurs se tournent vers la pierre-papier. C'est-à-dire l'achat de parts de Sociétés civiles de Placements Immobiliers (SCPI). Un véhicule d'épargne née dans les années 60 et qui continue à se développer aujourd'hui avec un marché plus mature : une quarantaine de sociétés de gestion animent les deux-cents SCPI du marché français.

Si la capitalisation du secteur est moins importante que pour l'assurance-vie ou l'épargne réglementée, les deux autres placements préférés des ménages, la dynamique de collecte des SCPI fait toute la différence. Les raisons de ce succès sont multiples : un taux de rendement supérieur à 4% depuis 10 ans. Un ticket d'entrée bien plus accessible que l'immobilier en direct et depuis quelques années une digitalisation du secteur qui rend la souscription de parts bien plus facile qu'auparavant.

Il ne faut toutefois pas minorer le poids des frais quand on souscrit des parts de SCPI et pour en amortir le poids, il faut envisager les SCPI comme un placement de très long terme. A titre alternatif à la détention en direct de parts, il est possible de souscrire au travers d'un contrat d'assurance-vie. Ce qui permet de réduire les frais et de bénéficier d'une fiscalité plus clémente qu'une détention en direct.

Enfin, même si les SCPI ont bien traversé les différentes crises, elles sont confrontées à des défis à venir dont notamment celui de la prise en compte de l'éco-responsabilité dans leur politique de gestion d'actifs. Le label ISR peut s'appliquer aux SCPI depuis 2020 et pour le moment encore peu d'entre elles revendiquent l'obtention du label.

Dans ce Bourso-Campus, Arnaud Lelong, journaliste patrimoine fait le point sur les SCPI