Au Niger, l'humoriste Mamane lance la "Brigade Anti-Corona"

France 24 • 11/05/2020 à 16:08

Il a l'habitude de nous faire rire, mais aujourd'hui il se mobilise pour un sujet sérieux : la bataille contre le coronavirus. Mamane a participé au lancement d'une campagne de sensibilisation au Niger avec l'humoriste Nourou Ouallam et les autorités. Munies de combinaisons de protection blanche, de masques et de gants, les deux compères font partie de la "Brigade Anti-Corona", qui alerte les Nigériens sur les risques de la maladie et les aident à se protéger.