Algérie : Radio Corona Internationale, une radio libre pour "garder vif le feu de la contestation"

France 24 • 12/05/2020 à 13:14

C'est une radio qui émet les mardis et vendredis, jours de manifestation hebdomadaire du mouvement de contestation en #Algérie : Radio Corona Internationale a vu le jour en pleine #pandémie de #coronavirus. Une station engagée et libre qui veut autant divertir les confinés que garder vif le feu de la contestation. On en parle avec son fondateur Abdallah Benadouda.