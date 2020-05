A. Rajoelina sur France 24 : "Le problème du remède Covid-Organic, c'est qu'il vient d'Afrique"

France 24 • 11/05/2020 à 13:35

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, le président malgache Andry Rajoelina revient sur le controversé Covid-Organic, un remède issu de la pharmacopée traditionnelle de Madagascar, présenté comme efficace contre le coronavirus. Bien que n'ayant pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché et malgré les mises en garde de l'OMS, le traitement est distribué dans plusieurs pays d'Afrique. Selon le chef d'Etat, le traitement a fait ses preuves à Madagascar, et si un pays européen l'avait découvert, il n'y aurait pas "autant de doutes".