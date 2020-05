À la découverte du canal Saint-Martin, l'un des poumons verts de Paris

France 24 • 29/05/2020 à 18:28

Inauguré en 1825, le canal Saint-Martin traverse cinq arrondissements de l'est de Paris. Longtemps utilisé pour le transport de marchandises, il est aujourd'hui principalement emprunté par les tours opérateurs et les plaisanciers qui veulent découvrir d'un autre œil la capitale. Le long de ses quatre kilomètres, le canal aux neufs écluses offre un paysage unique aux Parisiens et aux touristes à travers des balades en croisière.