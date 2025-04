information fournie par AFP Video • 13/04/2025 à 17:46

Du VTT au monocycle, 150 cyclistes de toutes générations ont pris le départ de la "montée infernale" à Clermont-Ferrand. Elle est la "plus courte course de côte au monde", selon ses organisateurs, avec 200 mètres de parcours et une arrivée à plus de 20 % de dénivelé.