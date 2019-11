Saisir la Commission de Surendettement

Le modèle de lettre signée à joindre à votre demande

«Je vous soumet mon dossier en vue d'établir avec mes créanciers un plan de règlement amiable de mes dettes. En effet, ma situation financière ne me permet plus de faire face à leur remboursement. Ma situation familiale est la suivante: (célibataire, marié, divorcé...). Mes dettes s'élèvent à: X euros. Il s'agit essentiellement de dettes de crédit (montant, ancienneté de la dette, nom et adresse du créancier). J'ai reçu une injonction de payer de la part de (établissement). Mes ressources sont les suivantes (salaires, prestations sociales...). Je suis (propriétaire ou locataire) du logement que j'occupe. Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toute information ou document qui vous serait utile pour établir ce plan.»