Quels sont les différents taux de CSG?

Qu'est-ce que la CSG déductible?

Une partie de la CSG due sur les revenus soumis au barème progressif de l'Impôt sur le Revenu est déductible fiscalement. Le taux de CSG déductible varie selon la nature du revenu: 6,80 % pour les revenus d'activité salariée ou non-salariée, les primes et avantages sur salaire, les allocations de pré-retraite, les revenus du patrimoine et de placement, 5,90 % pour les pensions retraite et les pensions invalidité et 3,80 % pour les indemnités chômage. La CSG due sur les revenus imposés à un taux forfaitaire ou exonérés d'impôt est intégralement non déductible.