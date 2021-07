Pourquoi ouvrir un PER en 2021?

Le PER harmonise l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite existants. crédit photo : Khongtham/Shutterstock / Khongtham

La Loi Pacte a permis la création d'un nouveau Plan d'Epargne Retraite (PER). Ce produit harmonise l'ensemble des dispositifs existants. Il reprend la plupart de leurs avantages en les simplifiant. Ce dispositif est intéressant pour l'ensemble des particuliers.

Sommaire:

Le PER, mis en place par la Loi Pacte

Le PER offre plus de souplesse pour en sortir

Le PER a une fiscalité attractive

Le PER: intéressant pour les hauts revenus et les travailleurs indépendants

Quand souscrire un PER?

Le PER, mis en place par la Loi Pacte

Depuis le 1er octobre 2019, le Plan d'Epargne Retraite (PER) est accessible sur le marché français. Ce dispositif, mis en place par la Loi Pacte, constitue un plan d'épargne «chapeau» intégrant l'ensemble des produits retraites existant jusqu'à maintenant, à savoir les plans d'épargne retraite collectifs (Perco), les contrats individuels (Perp et Madelin) et les contrats catégoriels (article 83).

Le Plan d'Epargne Retraite (PER) comprend 3 volets correspondants à ces anciens contrats: un volet individuel, un volet collectif (participation, intéressement, abondement des entreprises) et un volet catégoriel. Tous ces compartiments pourront être investis dans les mêmes supports financiers et bénéficieront d'une déductibilité fiscale à l'entrée. Enfin, la sortie pourra prendre plusieurs formes: un capital, une rente ou un mixte des deux.

Le PER offre plus de souplesse pour en sortir

Ce nouveau dispositif d'épargne retraite possède de nombreux avantages. Il est plus souple en matière de sortie puisque plusieurs choix sont possibles. L'épargne mobilisée peut être récupérée avant terme en cas d'accidents de la vie (décès, invalidité, surendettement, fin de droits au chômage, liquidation judiciaire) et également pour l'achat d'une résidence principale. Les supports d'investissement sont très nombreux avec la possibilité de souscrire à des produits garantis et à des unités de compte.

Si les épargnants ont la possibilité d'opter pour une gestion libre de leur épargne, ils peuvent aussi souscrire à une gestion pilotée. Celle-ci prend en compte l'horizon d'investissement et désensibilise les sommes placées au fur et à mesure que l'épargnant se rapproche de l'âge de la retraite.

Le PER a une fiscalité attractive

Les souscripteurs d'un PER peuvent déduire leurs cotisations chaque année de leur revenu imposable dans la limite de 31.785 euros et jusqu'à 74.969 euros pour les travailleurs non-salariés (TNS) en 2019. Il est possible de rattraper des plafonds de déduction non consommés des trois années précédentes.

A la sortie l'épargne récupérée est imposable. Le taux d'imposition dépend du choix de la sortie. Si le retraité préfère récupérer un capital, cette somme est soumise au barème de l'IR (Impôt sur le Revenu) hors plus-values, celles-ci étant taxées au PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 %, dont 17,2 % de prélèvements sociaux). S'il opte pour une rente viagère, elle est fiscalisée sur la base du régime des pensions de retraite (barème progressif de l'impôt sur le revenu) après abattement de 10 %, les prélèvements sociaux étant dus uniquement sur 40 % de la rente entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà.

Le PER: intéressant pour les hauts revenus et les travailleurs indépendants

D'un point de vue fiscal, les hauts revenus et les travailleurs indépendants qui peuvent déduire les cotisations de leur impôt sur le revenu ont le plus intérêt à souscrire ce dispositif. D'autant plus s'ils affichent une baisse des revenus importantes entre leur période d'activité et de retraite. En effet, l'écart entre les déductions à l'entrée et les impôts prélevés à la sortie est alors significatif.

Si la réforme des retraites est pour l'instant suspendue du fait de la crise sanitaire, celle-ci pourrait redevenir d'actualité. Une suppression des cotisations et donc des droits à la retraite pour les revenus à partir de 120.000 euros est prévue si elle est maintenue. Il est donc nécessaire pour les individus concernés de se préparer un complément de retraite de façon indépendante.

Quand souscrire un PER?

Si les premiers PER ont été lancés fin 2019, les acteurs de l'industrie financière étaient encore peu nombreux à en proposer sur le marché en début d'année 2020. De plus, la crise financière associée au covid-19 devrait retarder certains lancements.

Leur démarche devrait s'accélérer en fin d'année. En effet, depuis le 1er octobre 2020, les anciens produits de retraite ne sont plus commercialisés. Les produits existants doivent ainsi être transférés dans les nouveaux PER, à défaut, ils ne pourront plus être alimentés. La plupart des assureurs sont ainsi en train de compléter leur gamme. Cela également vrai pour les fournisseurs de produits d'épargne en ligne.

La crise sanitaire démontre que l'Etat et le système par répartition ne peuvent pas prendre en charge tous les risques y compris ceux liés au vieillissement. Il est donc impératif de se constituer à titre individuel un complément de retraite en s'appuyant sur des supports financiers et sur l'immobilier. Le nouveau PER constitue un nouvel instrument dont la souplesse et les avantages en font un allié incontournable pour les épargnants.