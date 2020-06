Les inconvénients du divorce pour faute

crédit photo : Africa Studio/Shutterstock / Africa Studio

Un époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a manqué aux devoirs et obligations liés au mariage au point de rendre impossible le maintien de la vie commune. Toutefois, avant de se lancer dans une telle procédure, plusieurs de ses inconvénients doivent être rappelés.

Une procédure longue et coûteuse

La procédure de divorce pour faute est celle qui prend le plus de temps. En général, sa durée est comprise entre 18 et 36 mois. Toutefois, dans certains cas, plusieurs années peuvent être nécessaires pour obtenir l'homologation d'un divorce pour faute. La possibilité offerte aux époux de faire appel de la décision du juge contribue à l'allongement de ce type de procédure.

Par ailleurs, le coût d'un divorce, principalement constitué des honoraires d'avocats, est proportionnel à la durée de la procédure. Ainsi, le divorce pour faute est le plus coûteux: comptez plusieurs milliers d'euros. Ainsi, lors de l'établissement de la convention d'honoraires avec votre avocat, il est recommandé d'être vigilant sur la rémunération horaire proposée, voire d'opter pour une rémunération par abonnement avec un bonus en cas de résultat «exceptionnel». Si vous n'avez pas les moyens de payer des honoraires d'avocat, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Les frais seront ainsi pris en charge par l'Etat.

A noter La procédure des divorces contentieux a été modifiée par la loi de réforme pour la justice du 23.3.2019. La réforme devait entrer en vigueur le 1er janvier 2020 mais sa mise en œuvre a finalement été repoussée à septembre 2020. Elle prévoit notamment la suppression de la phase de conciliation. Cette suppression ne bouleversera pas les grandes étapes de la procédure puisqu'une audience sur mesures provisoires sera maintenue, mais elle en accélérera le déroulement.

Un divorce conflictuel et douloureux pour la famille

La procédure de divorce pour faute est psychologiquement plus difficile à vivre que celles du divorce par consentement mutuel ou du divorce accepté. Elle nécessite de dévoiler sa vie privée devant son avocat et le juge. Il est également indispensable de contacter son entourage pour obtenir des témoignages en sa faveur. Pour la famille, et notamment les enfants, la procédure est particulièrement éprouvante. Les conséquences sur les relations familiales sont plus importantes et durables.

Des dommages et intérêts très limités

Si le divorce est finalement prononcé aux torts exclusifs de votre conjoint, vous pouvez prétendre à des dommages et intérêts. Toutefois, ces derniers doivent venir en réparation d'une ou de conséquences «graves» de la dissolution du mariage. A de rares exceptions, ils ne peuvent venir compenser un préjudice antérieur (adultère, violences...) ou postérieur au divorce. Le plus souvent, seul un préjudice moral lié à la solitude affective est reconnu. Son montant n'a aucun lien avec les ressources des époux.

Le cas de la prestation compensatoire

En principe, la prestation compensatoire est indépendante des torts. Obtenir un divorce pour faute ne permet donc pas d'échapper au versement d'une prestation compensatoire si l'époux fautif peut y prétendre, notamment en raison de fortes disparités de revenus. Toutefois, le juge peut, dans certains cas, la refuser à l'époux exclusivement fautif (par exemple s'il ne s'occupe pas des enfants, ne cherche pas de travail...).

A noter

La réforme du divorce qui entrera en vigueur en septembre 2020 prévoit que le juge aux affaires familiales, saisi par requête, pourra autoriser l'un des époux à assigner son conjoint en divorce et à une audience sur les mesures provisoires fixée à bref délai. Le juge sera alors saisi dans les conditions d'une procédure à jour fixe.

La procédure de divorce pour faute est longue et coûteuse. L'impact psychologique est aussi à prendre en compte. Les bénéfices pour l'époux non fautif sont par ailleurs le plus souvent limités. La procédure de divorce pour faute sera réformée à partir de septembre 2020.