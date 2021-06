La fiscalité du Plan d'Epargne Logement

Quand opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR?

Pour les PEL de plus de 12 ans et ceux ouverts après le 1er janvier 2018, la taxation par défaut ressort à 30 %, soit 17,2 % de prélèvements sociaux et 12,8 % de prélèvement forfaitaire obligatoire au titre de l'IR. Toutefois, il reste possible d'opter pour l'imposition au barème progressif de l'IR. Dans ce cas, la taxation de vos intérêts se fait à votre Taux Marginal d'Imposition auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 %. Ainsi, si vous êtes situé dans la tranche marginale d'imposition à 14 %, vos intérêts sont taxés à 31,2 % (soit 14 + 17,2). Dans ce cas, la taxation à 30 % est plus attractive. En réalité, celle-ci l'est toujours, sauf si vous n'êtes pas imposable. Vous avez alors intérêt à opter pour le barème progressif de l'IR. Vous ne payez que les prélèvements sociaux de 17,2 %.